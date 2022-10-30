Окупанти завдали 3 ракетних та 1 авіаційний удар по Україні – Генштаб

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«Протягом поточної доби противник завдав 3 ракетних та 1 авіаційний удар, здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони більш як 15 населених пунктів. Серед них - Куп’янськ Харківської області та Березнегувате і Очаків на Миколаївщині», - йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

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На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

· на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Ветеринарне, Дворічна, Стариця, Стрілеча та Чугунівка Харківської області;

· на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Кислівка і Ольгівка Харківської області, Греківка і Невське Луганської області та Зарічне на Донеччині;

· на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Майорськ, Невське, Опитне, Сіверськ та Соледар Донецької області;

· на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Олександропіль Донецької області;

· на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог завдав вогневого ураження у районах населених пунктів Богоявленка, Времівка, Вугледар, Новопіль і Пречистівка Донецької області та Залізничне, Малинівка, Новоданилівка, Ольгівське, Чарівне і Червоне Запорізької області.

· на Південнобузькому напрямку вогневого впливу зазнали райони близько 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.