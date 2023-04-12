Окупанти за добу завдали 19 авіаційних ударів по Україні - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Ворог протягом доби завдав 19 авіаційних ударів та понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та інфраструктурі населених пунктів, передає УНН із посиланням на Генштаб.
Цитата
"Протягом доби противник завдав 19 авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та інфраструктурі населених пунктів. Є поранені серед цивільного населення", - йдеться у повідомленні.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України, додали у Генштабі.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 180 050 осіб, 3646 танків та сотень одиниць військової техніки.