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Окупанти за добу завдали 19 авіаційних ударів по Україні - Генштаб

Окупанти за добу завдали 19 авіаційних ударів по Україні - Генштаб

Київ • УНН

 • 526174 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Ворог протягом доби завдав 19 авіаційних ударів та понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та інфраструктурі населених пунктів, передає УНН із посиланням на Генштаб.

Цитата

"Протягом доби противник завдав 19 авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та інфраструктурі населених пунктів. Є поранені серед цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України, додали у Генштабі.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 180 050 осіб, 3646 танків та сотень одиниць військової техніки.

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