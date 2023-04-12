Оккупанты за сутки нанесли 19 авиационных ударов по Украине - Генштаб

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"В течение суток противник нанес 19 авиационных ударов, совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и инфраструктуре населенных пунктов. Есть раненые среди гражданского населения", - говорится в сообщении.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов и в дальнейшем остается высокой по всей территории Украины, добавили в Генштабе.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 180 050 человек, 3646 танков и сотен единиц военной техники.