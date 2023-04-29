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Окупанти за добу 56 разів вдарили по населених пунктах на Запоріжжі

Київ • УНН

 • 207854 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Протягом минулої доби російські окупанти завдали 56 ударів по 14 мирних містах та селах у Запорізькій області. Про це інформує голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, передає УНН.

Цитата

“Ворог завдав 56 ударів за добу по 14 мирним містах і селах: 50 артобстрілів, 1 авіаудар, 3 з БПЛА, 2 з РСЗВ. Надійшло 22 повідомлення про руйнування або пошкодження будинків та майна, але, на щастя, жодного про поранення людей”, – повідомив він у Телеграм.

Доповнення

Російські окупанти за 27 квітня завдали 90 ударів по Запорізькій області, зокрема, здійснили 12 атак із застосуванням безпілотників.

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