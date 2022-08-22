Окупанти за добу 50 разів обстріляли три громади Сумської області
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив про обстріл області. Загалом за добу ворог 50 разів обстріляв території трьох громад. Про це інформує УНН.
Деталі
Хотінська громада: зранку, російські війська з території рф обстріляли з міномету територію громади. Усього 12 прильотів за день. Били і з крупнокаліберного кулемету.
Білопільська громада: в обідню пору був мінометний обстріл − 7 прильотів, а після обіду - ще 14. Також з пів на першу ворог вів обстріл громади зі ствольної артилерії − 17 прильотів.
Близько 17-тої години ворожий БПЛА, який згодом був знищений силами ЗСУ, скинув вибуховий пристрій на територію Великописарівської громади.
В усіх випадках − попередньо без втрат та руйнувань.
Нагадаємо
Повітряні сили ЗСУ показали відео, як знищили черговий безпілотник рашистів.