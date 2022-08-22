Оккупанты за сутки 50 раз обстреляли три общины Сумской области

Детали

Хотинская община: утром, русские войска с территории РФ обстреляли из миномета территорию общины. Всего 12 прилетов в день. Били и из крупнокалиберного пулемета.

Белопольская община: в обеденное время был минометный обстрел − 7 прилетов, а после обеда - еще 14. Также с полпервого враг вел обстрел общины из ствольной артиллерии − 17 прилетов.

Около 17 часов вражеский БПЛА, впоследствии уничтоженный силами ВСУ, сбросил взрывное устройство на территорию Великописаревской общины.

Во всех случаях − предварительно без потерь и разрушений.

Напомним

Воздушные силы ВСУ показали видео, как уничтожили очередной беспилотник рашистов.