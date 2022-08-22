Оккупанты за сутки 50 раз обстреляли три общины Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил об обстреле области. Всего в сутки враг 50 раз обстрелял территории трех общин. Об этом информирует УНН.
Детали
Хотинская община: утром, русские войска с территории РФ обстреляли из миномета территорию общины. Всего 12 прилетов в день. Били и из крупнокалиберного пулемета.
Белопольская община: в обеденное время был минометный обстрел − 7 прилетов, а после обеда - еще 14. Также с полпервого враг вел обстрел общины из ствольной артиллерии − 17 прилетов.
Около 17 часов вражеский БПЛА, впоследствии уничтоженный силами ВСУ, сбросил взрывное устройство на территорию Великописаревской общины.
Во всех случаях − предварительно без потерь и разрушений.
Напомним
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