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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Окупанти встановлять контроль над Луганщиною найближчими днями, і, ймовірно, зосередять сили у Сіверську, - ISW

Окупанти встановлять контроль над Луганщиною найближчими днями, і, ймовірно, зосередять сили у Сіверську, - ISW

Київ • УНН

 • 333502 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Американський Інститут дослідження війни (ISW) припускає, російські війська встановлять контроль над територією Луганської області найближчими днями, і, ймовірно, потім зосередять сили у Сіверську. Про це інформує УНН.

Деталі

Після захоплення Луганської області, імовірно, потім росіяни віддадуть пріоритет ударах по українських позиціях у Сіверську, перш ніж повернутись до Слов'янська і Бахмута.

В інституті додали, що відхід українців до Сіверська дозволить українським силам зменшити ризик негайного оточення, але українські сили можуть продовжити відхід з боями до лінії біля траси E40 від Слов’янська до Бахмута.

Ключові висновки:

- російські війська увійшли в Лисичанськ і 2 липня просунулися в межах міста.

- окупанти ведуть наступальні дії на південний захід від Лисичанська, щоб, ймовірно, просунутися на захід у бік Сіверська та завершити захоплення всієї Луганської області.

- російські війська продовжували безуспішні наземні штурми на північ від Слов'янська.

- російські сили здійснили обмежені атаки на південний захід від міста Донецька, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

- українські війська, ймовірно, планують загрожувати російським наземним лініям зв’язку (GLOC) по всій Харківській області, використовуючи озброєння із Заходу.

- псевдокерівництво може встановлювати умови для прямої анексії псевдореспублік Російською Федерацією.

Нагадаємо

Окупанти 31 раз обстріляли Сумську область за попередню добу.

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