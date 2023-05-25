Окупанти вночі атакували село під Харковом, ракета влучила в землю - Синєгубов
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Російські війська у ніч на 25 травня завдали ракетний удар по селу у Харківському району на Харківщині, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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"Минулої ночі російські окупанти завдали ракетного удару по селу Циркуни Харківського району. Ракета, попередньо, С-300, влучила в землю. Пошкодження зазнав приватний будинок розташований неподалік. На щастя, ніхто не постраждав", - повідомив голова ОВА.
Деталі
З його слів, протягом доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Богодухівського та Чугуївського районів.
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- Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено ясла-садок, два 5-поверхових житлових будинки та цивільну інфраструктуру.
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- Внаслідок ударів БПЛА в селі Плоске Куп'янського району пошкоджено приватний будинок, знищено 2 господарчі споруди та сільгосптехніку сільгосппідприємства, пошкоджено будівлю школи.
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- У селі Кучерівка Куп'янського району через ворожий обстріл сталася пожежа на 2 складських приміщеннях, пошкоджено деревообробний цех.
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- У селі Одноробівка Богодухівського району через удар, попередньо, авіабомбою пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури.
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- У Вовчанську Чугуївського району обстрілами пошкоджено дитячий садок та 3 житлові приватні будинки.
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"В області залишається високою мінна небезпека. У селі Олександрівка Ізюмського району на вибуховому пристрої підірвався цивільний чоловік 33 років. Госпіталізований з пораненням", - зазначив Синєгубов.
"На лінії зіткнення ворог вкотре намагався просунутися в районі Масютівки, але зазнав чергової невдачі та поніс втрати", - зазначив голова ОВА.
Нагадаємо
Уночі у Харкові було чутно вибух.