Оккупанты ночью атаковали село под Харьковом, ракета попала в землю - Синегубов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Российские войска в ночь на 25 мая нанесли ракетный удар по селу в Харьковском районе Харьковской области, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
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"Прошлой ночью российские оккупанты нанесли ракетный удар по селу Циркуны Харьковского района. Ракета, предварительно, С-300, попала в землю. Повреждения получил частный дом расположенный неподалеку. К счастью, никто не пострадал", - сообщил глава ОВА.
Детали
По его словам, в течение суток враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского, Богодуховского и Чугуевского районов.
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- В результате обстрелов Купянска повреждены ясли-сад, два 5-этажных жилых дома и гражданская инфраструктура.
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- В результате ударов БПЛА в селе Плоское Купянского района поврежден частный дом, уничтожены 2 хозяйственные постройки и сельхозтехника сельхозпредприятия, повреждено здание школы.
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- В селе Кучеровка Купянского района из-за вражеского обстрела произошел пожар на 2 складских помещениях, поврежден деревообрабатывающий цех.
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- В селе Одноробовка Богодуховского района из-за удара, предварительно, авиабомбой поврежден объект гражданской инфраструктуры.
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- В Волчанске Чугуевского района обстрелами поврежден детский сад и 3 жилых частных дома.
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"В области остается высокой минная опасность. В селе Александровка Изюмского района на взрывном устройстве подорвался гражданский мужчина 33 лет. Госпитализирован с ранением", - отметил Синегубов.
"На линии соприкосновения враг в очередной раз пытался продвинуться в районе Масютовки, но потерпел очередную неудачу и понес потери", - отметил глава ОГА.
Напомним
Ночью в Харькове был слышен взрыв.