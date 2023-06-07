Окупанти відводять свої підрозділи на лівому березі Дніпра, але продовжують обстріл Херсона - Гуменюк
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Російські окупанти відвели свої підрозділи на лівому березі Дніпра в Херсонській області на 5-15 км після підриву ГЕС, але не припинили обстрілів Херсона, де відбувається евакуація мирних жителів. Про це повідомила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає УНН.
За словами Гуменюк, окупанти почали відводити свої підрозділи за декілька днів до підриву Каховської ГЕС.
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"Вони відійшли на різну відстань. Залежно від розливу води, від 5 до 15 км відтягнули свої позиції, але тим не менше не припинили обстрілів правого берега і безпосередньо під час евакуації та роботи груп поліцейських і рятувальників із місцевим населенням стріляли по тих районах Херсона, які позаливало”, - сказала Гуменюк.
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За її словами, окупанти знову обстріляли торговельний центр у самому Херсоні, сприймаючи його як хаб, де можуть збирати кошти для допомоги.
"Ворог продовжує обстрілювати правий берег, тероризувати мирне населення навіть за умов гуманітарної евакуації та водночас продовжує розганяти інформаційну хвилю щодо того, що саме бойова робота Сил оборони не дозволяє евакуювати жителів сіл лівого берега", - вказала вона.
Гуменюк наголосила, що ЗСУ не ведуть вогневої роботи по місцях, де перебувають мирні жителі.
Доповнення
Цілеспрямований підрив дамби був здійснений російськими окупантами, щоб призупинити процес деокупації Силами оборони України та змістити вектор уваги суспільства з подій, які відбуваються у білгородській області, повідомляла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.