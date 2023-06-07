Оккупанты отводят свои подразделения на левом берегу Днепра, но продолжают обстрел Херсона - Гуменюк

По словам Гуменюк, оккупанты начали отводить свои подразделения за несколько дней до подрыва Каховской ГЭС.

Цитата

"Они отошли на разное расстояние. В зависимости от разлива воды, от 5 до 15 км оттянули свои позиции, но тем не менее не прекратили обстрелы правого берега и непосредственно во время эвакуации и работы групп полицейских и спасателей с местным населением стреляли по тем районам Херсона, которые позаливало”, - сказала Гуменюк.

Детали

По ее словам, оккупанты снова обстреляли торговый центр в самом Херсоне, воспринимая его как хаб, где могут собирать средства для помощи.

"Враг продолжает обстреливать правый берег, терроризировать мирное население даже в условиях гуманитарной эвакуации и одновременно продолжает разгонять информационную волну о том, что именно боевая работа Сил обороны не позволяет эвакуировать жителей сел левого берега", - указала она.

Гуменюк подчеркнула, что ВСУ не ведут огневой работы по местам, где находятся мирные жители.

Дополнение

Целенаправленный подрыв дамбы был осуществлен российскими оккупантами, чтобы приостановить процесс деоккупации Силами обороны Украины и сместить вектор внимания общества с событий, которые происходят в белгородской области, сообщала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.