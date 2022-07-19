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Окупанти вдарили по базі відпочинку у Нікополі

Окупанти вдарили по базі відпочинку у Нікополі

Київ • УНН

 • 180489 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Російські окупанти “Градами” обстріли базу відпочинку у Нікополі на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що сьогодні ворог знову вдарив по Нікополю. «Градами» окупанти накрили базу відпочинку. На щастя, без жертв.

За уточненою інформацією, внаслідок обстрілу, який стався вчора пізно ввечері у Нікополі, в місті пошкоджено майже три десятки будівель і 5 автівок. Ще 2 будівлі на території промислових підприємств знищено.

Протягом дня ворог кілька разів обстріляв Зеленодольську ТГ у Криворізькому районі. В селах пошкоджено сільгосптехніку та господарчі споруди, газопровід, лінії електропередач. Минулося без постраждалих.

Окрім цього, сьогодні наші сили ППО збили ворожий безпілотник, коли той намагався залетіти на територію Синельниківського району з напрямку Гуляйполя. Ще один БПЛА «приземлили» над Криворізьким районом. 

Цитата

“Безпекова ситуація навколо регіону залишається напруженою, але контрольованою, Дніпропетровщина міцно тримає оборону. Наші рубежі надійно укріплені, ворожих військ в області немає”, – написав Лукашук.

Доповнення

Сьогодні вночі військовослужбовці рф вкотре атакували Нікополь, що в Дніпропетровській області, зафіксовано близько 40 пострілів. Пошкоджені два промислові підприємства, рятувальники ліквідували пожежу.

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