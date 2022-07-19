Окупанти вдарили по базі відпочинку у Нікополі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Російські окупанти “Градами” обстріли базу відпочинку у Нікополі на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, пише УНН.
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Повідомляється, що сьогодні ворог знову вдарив по Нікополю. «Градами» окупанти накрили базу відпочинку. На щастя, без жертв.
За уточненою інформацією, внаслідок обстрілу, який стався вчора пізно ввечері у Нікополі, в місті пошкоджено майже три десятки будівель і 5 автівок. Ще 2 будівлі на території промислових підприємств знищено.
Протягом дня ворог кілька разів обстріляв Зеленодольську ТГ у Криворізькому районі. В селах пошкоджено сільгосптехніку та господарчі споруди, газопровід, лінії електропередач. Минулося без постраждалих.
Окрім цього, сьогодні наші сили ППО збили ворожий безпілотник, коли той намагався залетіти на територію Синельниківського району з напрямку Гуляйполя. Ще один БПЛА «приземлили» над Криворізьким районом.
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“Безпекова ситуація навколо регіону залишається напруженою, але контрольованою, Дніпропетровщина міцно тримає оборону. Наші рубежі надійно укріплені, ворожих військ в області немає”, – написав Лукашук.
Доповнення
Сьогодні вночі військовослужбовці рф вкотре атакували Нікополь, що в Дніпропетровській області, зафіксовано близько 40 пострілів. Пошкоджені два промислові підприємства, рятувальники ліквідували пожежу.