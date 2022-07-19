Оккупанты ударили по базе отдыха в Никополе
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Российские оккупанты “Градами” обстреляли базу отдыха в Никополе Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что сегодня враг снова ударил по Никополю. «Градами» оккупанты накрыли базу отдыха. К счастью, без жертв.
По уточненной информации, в результате обстрела, произошедшего вчера поздно вечером в Никополе, в городе повреждено почти три десятка зданий и 5 автомобилей. Еще 2 здания на территории промышленных предприятий уничтожены.
В течение дня враг несколько раз обстрелял Зеленодольскую ТГ в Криворожском районе. В селах повреждены сельхозтехника и хозяйственные постройки, газопровод, линии электропередач. Обошлось без пострадавших.
Кроме этого, сегодня наши силы ПВО сбили вражеский беспилотник, когда тот пытался залететь на территорию Синельниковского района по направлению Гуляйполя. Еще один БПЛА «приземлили» над Криворожским районом.
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“Ситуация вокруг региона остается напряженной, но контролируемой, Днепропетровская область крепко держит оборону. Наши рубежи надежно укреплены, вражеских войск в области нет”, – написал Лукашук.
Дополнение
Сегодня ночью военнослужащие рф в очередной раз атаковали Никополь, в Днепропетровской области, зафиксировано около 40 выстрелов. Повреждены два промышленных предприятия, спасатели ликвидировали пожар.