Окупанти посилюють мелітопольську лінію фронту - Андрющенко

Деталі

За словами Андрющенка, перша колона орієнтовно о 13-30 виїхала з міста. Близько 50 одиниць техники, зокрема гусенична техника типу танки Т-62 на лафетах. Підтверджено проходження через міст в районі с. Дем’янівка/Комишувате в Запорізьку область.

Друга – орієнтовно о 15-00 з міста. Близько 50 одиниць, зокрема танки та БМП на лафетах, вантажівки з БК та живою силою.

Цитата

«Продовжується посилення Мелітопольської ділянки фронту. Що частково підтверджується чисельними розмовами окупантів в місті», – повідомив Андрющенко.

Нагадаємо

Минулого тижня окупанти почали будувати оборону не лише навколо Мелітополя Запорізької області, а й в самому місті. Перекрито центр та деякі квартали.