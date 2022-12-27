Окупанти посилюють мелітопольську лінію фронту - Андрющенко
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Сьогодні у Маріуполі було помічено дві колони ворожої техніки, що рухалися у бік Бердянська. Окупанти посилюють мелітопольську ділянку фронту. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.
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За словами Андрющенка, перша колона орієнтовно о 13-30 виїхала з міста. Близько 50 одиниць техники, зокрема гусенична техника типу танки Т-62 на лафетах. Підтверджено проходження через міст в районі с. Дем’янівка/Комишувате в Запорізьку область.
Друга – орієнтовно о 15-00 з міста. Близько 50 одиниць, зокрема танки та БМП на лафетах, вантажівки з БК та живою силою.
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«Продовжується посилення Мелітопольської ділянки фронту. Що частково підтверджується чисельними розмовами окупантів в місті», – повідомив Андрющенко.
Нагадаємо
Минулого тижня окупанти почали будувати оборону не лише навколо Мелітополя Запорізької області, а й в самому місті. Перекрито центр та деякі квартали.