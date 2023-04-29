Окупанти планують запуск поромів з Криму для вивезення людей і техніки - Чубаров
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Російські окупанти планують запустити пороми з тимчасово окупованого Криму для транспортування людей і техніки. Про це розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі телемарафону, передає УНН.
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"Учора розповсюджували деякі пабліки документ уряду країни-агресора. 27 квітня, буквально два дні тому, вони прийняли спеціальним розпорядженням надання великого обсягу грошей, десь порядку 27 млн доларів, для того, щоб зорганізувати роботу поромів додатково до діючого мосту. Це говорить про те, що окупанти готуються на альтернативне транспортування з Криму", - сказав Чубаров.
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З його слів, "там чітко сказано, у розпорядженні уряду країни-агресора, що на ці гроші повинні бути зорганізовані, здається, шість поромів для транспортування людей і техніки".
Він також прокоментував пожежу на нафтобазі у Севастополі, вказавши, що їй надано четвертий ранг.
"Це найвищий ранг за тією класифікацією, яка є у окупантів. Вони туди стягують всі наявні у них пожежні машини. (...) Зранку... примітили на вулицях, що нібито туди вже рухаються вже пожежні машини військові, це, здається, чорноморського флоту", - сказав він.
Чубаров наголосив, що "сьогоднішня оця пожежа у Севастополі - це ще один сигнал для того, щоб вони вже, не затримувались, окупанти, у Криму, поки міст стоїть, він працює".
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що в Севастополі загорілося на нафтобазі.