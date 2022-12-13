Окупанти обстріляли три громади Сумської області
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Окупанти протягом дня обстріляли Есманьську, Білопільську та Хотінську громади. Про це в Telegram повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.
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Протягом дня ворог обстріляв Есманьську, Білопільську та Хотінську громади. Противник завдав 28 ударів по прикордонню.
На Хотінську громаду росіяни з безпілотника скинули дві вибухівки. По Білопільській громаді ворог вів мінометний обстріл. Було 8 прильотів.
Есманьська громада: по прикордонному селу окупанти випустили 18 снарядів із САУ. Вибухи пошкодили приміщення пожежної частини та автомобіль в ній. Також постраждала будівля сільського клубу.
Нагадаємо
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