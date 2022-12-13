Оккупанты обстреляли три общины Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Оккупанты в течение дня обстреляли Эсманьскую, Белопольскую и Хотинскую общины. Об этом в Telegram сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.
Детали
В течение дня враг обстрелял Эсманьскую, Белопольскую и Хотинскую общины. Противник нанес 28 ударов по приграничью.
На Хотинскую общину россияне с беспилотника сбросили две взрывчатки. По Белопольскому обществу враг вел минометный обстрел. Было 8 прилетов.
Эсманьская община: по приграничной деревне оккупанты выпустили 18 снарядов из САУ. Взрывы повредили помещение пожарной части и автомобиль в ней. Также пострадало здание сельского клуба.
Напомним
Российские оккупанты ударили из минометов по Середино-Будской общине на Сумщине.