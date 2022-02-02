Окупанти обстріляли пункт пропуску "Гнутове": від поранення військового ЗСУ врятував металевий жетон
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Сьогодні приблизно о 8:30 російські окупаційні війська обстріляли з безпілотника контрольний пункт в'їзду-виїзду "Гнутове" у Донецькій області. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр ООС.
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"Для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, противник застосував безпілотний літальний апарат, з якого скинув постріл ВОГ", — ідеться у повідомленні.
Загиблих та постраждалих внаслідок атаки немає.
Одного з військових ЗСУ від поранення врятував особистий металевий жетон, який зупинив осколок гранати.
"Такі злочинні дії російських окупантів вчергове підтверджують, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та відверто нехтує вимогами Міжнародного гуманітарного права при веденні бойових дій", — додали у пресцентрі ООС.
Нагадаємо
Упродовж минулої доби, 1 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксували два порушення режиму припинення вогню.