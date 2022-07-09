Окупанти обстріляли Донецьку область, є загиблі і поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. У суботу, 9 липня, російські окупанти обстріляли Донецьку область. Три мирних жителя загинули. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
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"Росіяни ведуть активні обстріли по всій лінії фронту та по містам у відносному тилу. Під вогнем — звільнена від росіян Павлівка у Вугледарській громаді. Ракетним ударом зруйновано один будинок, на щастя, без постраждалих", - зазначив він.
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Голова ОВА також додав, що в Авдіївці — більше 10 обстрілів, всі по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі. Інформація щодо постраждалих та обсягів руйнувань наразі уточнюється.
В Мар'їнці від обстрілів загинула щонайменше 1 людина, у Красногорівці — зайнялась пожежа в полях.
В Очеретинській громаді зі Смерчів обстріляний дачний кооператив у Новоселівці Першій — без постраждалих.
У Костянтинівці не менше 5 прильотів по житловим масивам — вже зараз відомо про 1 загиблого і 3 поранених. Також ушкоджено молокозавод і меблева фабрика.
У Світлодарській громаді чотири людини зазнали поранень у Зайцевому.
Один загиблий і один поранений у Переїзному Званівської громади.
"Усі злочини ретельно документуємо! За все будуть відповідати!", - наголосив Кириленко.
Нагадаємо
За 8 липня російські окупанти вбили 5 мирних жителів Донеччини, ще 8 людей отримали поранення.