Оккупанты обстреляли Донецкую область, есть погибшие и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. В субботу, 9 июля, российские оккупанты обстреляли Донецкую область. Три мирных жителя погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
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"Россияне ведут активные обстрелы по всей линии фронта и по городам в относительном тылу. Под огнем — освобождена от россиян Павловка в Угледарской общине. Ракетным ударом разрушен один дом, к счастью, без пострадавших", - отметил он.
Детали
Глава ОВА также добавил, что в Авдеевке — более 10 обстрелов, все по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре. Информация о пострадавших и объемах разрушений уточняется.
В Марьинке от обстрелов погиб по меньшей мере 1 человек, в Красногоровке — загорелся пожар в полях.
В Очеретинской общине из Смерчей обстрелян дачный кооператив в Новоселовке Первой — без пострадавших.
В Константиновке не менее 5 прилетов по жилым массивам — уже сейчас известно о 1 погибшем и 3 раненых. Также повреждены молокозавод и мебельная фабрика.
В Светлодарской общине четыре человека получили ранения в Зайцево.
Один погибший и один раненый в Переездном Звановском обществе.
"Все преступления тщательно документируем! За все будут отвечать!", - подчеркнул Кириленко.
Напомним
За 8 июля российские оккупанты убили 5 мирных жителей Донецкой области, еще 8 человек получили ранения.