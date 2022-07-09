Оккупанты обстреляли Донецкую область, есть погибшие и раненые

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КИЕВ. 9 июля. УНН. В субботу, 9 июля, российские оккупанты обстреляли Донецкую область. Три мирных жителя погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Цитата

"Россияне ведут активные обстрелы по всей линии фронта и по городам в относительном тылу. Под огнем — освобождена от россиян Павловка в Угледарской общине. Ракетным ударом разрушен один дом, к счастью, без пострадавших", - отметил он.

Детали

Глава ОВА также добавил, что в Авдеевке — более 10 обстрелов, все по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре. Информация о пострадавших и объемах разрушений уточняется.

В Марьинке от обстрелов погиб по меньшей мере 1 человек, в Красногоровке — загорелся пожар в полях.

В Очеретинской общине из Смерчей обстрелян дачный кооператив в Новоселовке Первой — без пострадавших.

В Константиновке не менее 5 прилетов по жилым массивам — уже сейчас известно о 1 погибшем и 3 раненых. Также повреждены молокозавод и мебельная фабрика.

В Светлодарской общине четыре человека получили ранения в Зайцево.

Один погибший и один раненый в Переездном Звановском обществе.

"Все преступления тщательно документируем! За все будут отвечать!", - подчеркнул Кириленко.

Напомним 

За 8 июля российские оккупанты убили 5 мирных жителей Донецкой области, еще 8 человек получили ранения.

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