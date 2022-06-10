Окупанти намагаються поповнювати підрозділи за допомогою контрактів "в одін конєц" - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Російські окупанти намагаються вирішити проблему комплектування підрозділів, що зазнали втрат внаслідок ведення війни на території України, за рахунок обіцянок сприятливих фінансових умов та введення короткострокових контрактів на проходження військової служби. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ на 18:00 10 червня, пише УНН.
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“Противнику все важче поповнювати підрозділи, що зазнали втрат внаслідок ведення війни на території України. Проблему комплектування загарбники намагаються вирішити за рахунок обіцянок сприятливих фінансових умов та введення короткострокових контрактів на проходження військової служби”, — йдеться у зведенні.
Як зазначають в ГШ, подібні контракти самі окупанти називають “в одін конєц”.
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