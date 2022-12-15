Окупанти намагаються нарощувати угруповання на Куп’янському та Запорізькому напрямках
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Російські окупанти намагаються нарощувати угруповання на Куп’янському та Запорізькому напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України, передає УНН.
Цитата
«Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку, а на Куп’янському та Запорізькому - нарощує угруповання», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що на інших напрямках ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обстрілює позиції українських військ та цивільні об’єкти вздовж лінії зіткнення.
Доповнення
Українські захисники на Запорізькому напрямку уразили район зосередження окупантів.