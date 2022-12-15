Оккупанты пытаются наращивать группировки на Купянском и Запорожском направлениях
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Российские оккупанты пытаются наращивать группировки на Купянском и Запорожском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
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«Противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении, а на Купянском и Запорожском - наращивает группировку», - говорится в сообщении.
Сообщается, что в других направлениях враг сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, обстреливает позиции украинских войск и гражданские объекты вдоль линии столкновения.
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Украинские защитники на Запорожском направлении поразили район сосредоточения оккупантов.