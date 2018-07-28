Окупанти на Донбасі затопили танк на навчаннях - розвідка

"Низький рівень підготовки особового складу 1-го та 2-го АК ЗС РФ призводить до втрат озброєння та військової техніки. Так, під час проведення навчань щодо подолання водної перешкоди, т.зв. військовослужбовцями одного з підрозділів російських окупаційних військ був затоплений танк", - повідомив він.

Окупанти намагаються приховати цю подію від своїх кураторів, додав речник Міноборони.

Нагадаємо, за даними розвідки, на кладовищі в ОРДЛО на мінах підірвалися троє підлітків, двоє з них загинули на місці.