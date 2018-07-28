Оккупанты на Донбассе затопили танк на учениях - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Боевики из одного из подразделений российских оккупационных войск во время учений затопили танк. Об этом со ссылкой на данные Главного управления разведки Министерства обороны сообщил во время брифинга представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"Низкий уровень подготовки личного состава 1-го и 2-го АК ВС РФ приводит к потерям вооружения и военной техники. Так, во время проведения учений по преодолению водной преграды, т.н. военнослужащими одного из подразделений российских оккупационных войск был затоплен танк" , - сообщил он.
Оккупанты пытаются скрыть это событие от своих кураторов, добавил представитель Минобороны.
Напомним, по данным разведки, на кладбище в ОРДЛО на минах подорвались трое подростков, двое из них погибли на месте.