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Окупанти готуються до відведення артилерійських підрозділів з правобережної частини Херсонщини

Окупанти готуються до відведення артилерійських підрозділів з правобережної частини Херсонщини

Київ • УНН

 • 205769 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Російські окупанти здійснюють підготовчі заходи щодо відведення артилерійських підрозділів з правобережної частини Херсонської області, з подальшим їх можливим перекиданням на інші напрямки. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

«За наявною інформацією, ворог здійснює підготовчі заходи щодо відведення артилерійських підрозділів з правобережної частини Херсонської області, з подальшим їх можливим перекиданням на інші напрямки», - йдеться в повідомленні.

Окрім того, Генштаб повідомляє, що окупаційна влада тимчасово зайнятої території Херсонської області намагається створити на підконтрольній території умови, непридатні для проживання місцевого цивільного населення.

«Так, в Новій Каховці, з 29 жовтня поточного року, відключено доступ до мережі Інтернет та, через гучномовці, поширюють інформацію про необхідність виїзду з області протягом 48 годин через нібито загрозу ракетних ударів з боку Збройних Сил України. Першочерговій так званій “евакуації” підлягає медперсонал місцевих лікарень та оперативні служби міста. Крім того, окупаційна влада видала указ, що зобов’язує підприємців розпродати весь продовольчий товар та закрити магазини і ринки з 1 листопада 2022 року», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Генштаб у ранковому зверненні повідомив, що у Херсонську область прибуло близько сотні “росгвардійців”.

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