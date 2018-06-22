Охоронець Януковича: я набирав текст звернення до Путіна

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Колишній охоронець екс-президента Віктора Януковича Сергій Бернацький заявляє, що власноруч набирав лист-звернення до президента Російської Федерації з проханням ввести війська в Україну. Про це Бернацький заявив сьогодні в ході допиту в режимі відеоконференції Оболонському районному суду Києва, повідомляє кореспондент УНН.

"Звернення до президента Російської Федерації було написано (Януковичем - ред.) від руки. Після того, як я передрукував, - я повернув і рукописний текст. У районі 6 листів було друкованих, а рукописних - я вже не пам'ятаю", - сказав Бернацький.

За його словами, в листі піднімалися питання проведення консультацій щодо введення миротворчої поліцейської місії, захисту об'єктів стратегічних об'єктів, гуманітарної допомоги.

"Наскільки я пам'ятаю, прохання про введення військ там не було", - зазначив Бернацький.

Він додав, що безпосередньо відправляв лист адресату 1 березня 2014 року інший охоронець - Володимир Павленко.

Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року генеральний прокурор Юрій Луценко в Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу в державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, і веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 КК.

Нагадаємо, 21 червня суд переніс засідання у справі про держзраді Януковича через неявку свідків.

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