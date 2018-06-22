Охоронець пояснив, чому Янукович втік з України

"Те, що я чув: є два варіанти - залишитися і закликати своїх прихильників боротися за відновлення легітимної влади, але це привело б до громадянської війни. А я завжди чув від президента, що ніяка влада не варта краплі пролитої людської крові. Я так думаю, що в зв'язку з цим було прийнято рішення. І другий варіант - це тимчасово виїхати і політичним, переговорним шляхом відновити справедливість і конституційний порядок в Україні", - сказав Бернацький.



Нагадаємо, раніше Бернацький заявляв, що власноруч набирав лист-звернення до президента Російської Федерації з проханням ввести війська в Україну.



Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року генеральний прокурор Юрій Луценко в Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу в державній зраді, посібництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, і веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 КК.