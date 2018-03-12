Охоронець посольства Ірану у Відні зазнав поранень в результаті нападу невідомого з ножем
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. На охоронця біля резиденції іранського посла у Відні напав озброєний ножем чоловік. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний Twitter-акаунт поліції австрійської столиці.
“У результаті події охоронець був доставлений в лікарню з травмою плеча”, — вказано у повідомленні.
Поліція вистрілила в нападника, який помер на місці.
На даний момент правоохоронці не повідомляють деталі слідчих дій. Мотиви нападника також невідомі.
Як повідомляв УНН, МЗС Ісламської Республіки Іран викликав посла Великої Британії у Тегерані в зв’язку з акцією протесту, яку 9 березня влаштували на території іранського посольства в Лондоні.