Охранник посольства Ирана в Вене получил ранения в результате нападения неизвестного с ножом
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. На охранника у резиденции иранского посла в Вене напал вооруженный ножом мужчина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт полиции австрийской столицы.
“В результате происшествия охранник был доставлен в больницу с травмой плеча”, — указано в сообщении.
Полиция выстрелила в нападавшего, который скончался на месте.
На данный момент правоохранители не сообщают детали следственных действий. Мотивы нападавшего также неизвестны.
Как сообщал УНН, МИД Исламской Республики Иран вызвал посла Великобритании в Тегеране в связи с акцией протеста, которую 9 марта устроили на территории иранского посольства в Лондоне.