ОІ-2018: український лижник опинився поза топ-50 в скіатлоні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. В рамках другого змагального дня після церемонії відкриття Олімпійських ігор в Південній Кореї продовжилась боротьба за медалі в різни видах спорту, інформує УНН з посиланням на сайт турніру.
У лижних гонках (скіатлон) серед чоловіків тріумфально виступили представники Норвегії, які одержали усі нагороди даної програми. "Золото" в активі Сімена Крюгера з часом 1 година 16 хвилин і 20 секунд. На 8 секунд відстав володар "срібла" Мартін Сундбю, а на 9,9 с Ханс Холунд – "бронза".
Варто відзначити, що від України змагався єдиний представник Олексій Красовський. Наш співвітчизник відстав більше, ніж на коло та став 61-м із 68-ми лижників, які стартували.
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Відзначимо, що скіатлон проходив в два етапи. Впродовж першого спортсмени проходили дистанцію класичним чином, а другу – ковзанярським ходом. Обидва етапи становлять з 15 км.
Як повідомляв УНН, У Південній Кореї також стартував жіночий хокейний олімпійський турнір.