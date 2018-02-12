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ОІ-2018: українські біатлоністи не потрапили до топ-30 у чоловічій гонці переслідування

Київ • УНН

 • 7964 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. У третій змагальний день після церемонії відкриття Олімпійських ігор відбулася друга біатлонна гонка – чоловіча гонка переслідування, передає кореспондент УНН.

Попри 21-й стартовий номер та відставання на старті від лідера менше хвилини наш Дмитро Підручний завершив перегони 34-м (1+0+2+1 штрафні кола) при 4:01,5 хв відставання від олімпійського чемпіона у цій програмі француза Мартена Фуркада (1+0+0+0).

Артем Прима порівняно зі спринтом відіграв дві позиції та став 38-м (1+1+2+2) +4:24,6 хв. Сергій Семенов став лише 49-м з 60-ти біатлоністів (1+0+2+2) +5:32,0 хв.

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Зазначимо, що срібним призером став швед Самуельссон (0+0+1+0) +12 с, а "бронзовим" німець Долль (0+1+0+0) +15,1 с.

Зауважимо, що результати Олімпіади не йдуть в заліки Кубка світу.

Додамо також, наступна біатлонна гонка Олімпіади в Кореї пройде 14 лютого – у жінок відбудуться індивідуальні перегони.

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