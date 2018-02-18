ОІ-2018: польський стрибун з трампліну став трьохкратним олімпійським чемпіоном

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. На Олімпійських іграх у Пхьончхані визначились призери у дисципліні стрибки з великого трампліну, інформує УНН з посиланням на сайт змагань.

Рівних у даній програмі не було 30-річному поляку Камілу Стоху, який набрав 285,7 балів. Друге місце у німця Андреаса Веллінгера - 282,3 (142,0 м). Бронзову медаль завоював Роберт Йоханссон з Норвегії - 275,3 (134,5).

Примітно, що для Веллінгера це вже друга медаль у Пхьончхані - німець завоював "золото" в стрибках з нормального трампліна.

Зауважимо, що Стох завоював вже третє "золото" в кар’єрі на Олімпійських іграх. У Сочі-2014 він вигравав змагання у нормальному та великому трампліні.

Як повідомляв УНН, норвезька стрибунка виграла золоту нагороду на середньому трампліні.

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