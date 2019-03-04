Огляд нового проекту від "Київміськбуд" - ЖК "Абрикосовий"

ukru
12:58 • 111608 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 256244 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 253806 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 241158 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 256189 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 219547 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 191377 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 364154 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 165156 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 311781 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.3 м/с
47 %
756 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

23 березня, 07:47 • 214891 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

23 березня, 08:31 • 216287 перегляди
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

13:21 • 200346 перегляди
ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

13:47 • 187393 перегляди
Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

14:20 • 140785 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 282255 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 364140 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 311771 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 282698 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 240704 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 123693 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 121710 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 124386 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 119116 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 125149 перегляди
Актуальне
Огляд нового проекту від "Київміськбуд" - ЖК "Абрикосовий"

Огляд нового проекту від "Київміськбуд" - ЖК "Абрикосовий"

Київ • УНН

 • 38357 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. "Київміськбуд" анонсував старт продажів квартир в новому житловому комплексі "Абрикосовий" в Голосіївському районі столиці. Спеціалізований портал Domik.ua з'ясував всі подробиці про новий проект найбільшого забудовника Києва, повідомляє УНН.

ЖК “Абрикосовий” зводиться на перетині вулиць Жулянська і Абрикосова в Голосіївському районі столиці. До станції метро “Теремки” від майбутньої новобудови — не більш 15-ти хвилин пішки.

Технічні характеристики ЖК “Абрикосовий”

Житловий комплекс комфорт-класу буде складатися з трьох будинків по 26 поверхів кожен. Будинки побудують за монолітно-каркасною технологією із стінами з газоблоків. Фасад планують утеплювати мінеральною ватою і обштукатурити за системою “мокрий фасад”. Міжквартирні та міжкімнатні перегородки виконають з цегли і керамзитобетонних блоків.

Розташування та інфраструктура житлового комплексу

Головна перевага локації ЖК “Абрикосовий” — піша доступність до станції метро “Теремки”. В 1,5 км від новобудови — Одеська площа, звідки курсує наземний транспорт в сторону Академмістечка і приміські маршрутні таксі.
На автомобілі виїхати на головну трасу Голосіївського району — проспект Академіка Глушкова можна двома способами: через вулицю Теремківську і Абрикосовою, далі через Чабанівську.

Житловий комплекс зводиться в оточенні будинків приватного сектору, але вся необхідна міська інфраструктура знаходиться в 10-15-ти хвилинах ходьби від комплексу.

Поруч три школи і кілька садочків.

Перші поверхи будинків “Абрикосового” відведені під комерційні приміщення соціально-побутової інфраструктури. У комплексі передбачено гостьовий паркінг.

Квартири та інша нерухомість в ЖК “Абрикосовий”: планування, актуальні ціни від забудовника

Інвесторам доступні до покупки 1-, 2-, і 3-кімнатні квартири площею від 36 до 75 кв. м. На 25-26 поверхах заплановані дворівневі варіанти житла на 2, 3 або 4 кімнати квадратурою 73, 113 і 147 кв. м. Загальна кількість квартир в житловому комплексі — 690, на типовому поверсі — 10.

Варіанти обробки квартир в житловому комплексі від забудовника

Квартири в ЖК “Абрикосовий” будуть здаватися з чорновою обробкою. На підлозі виконають цементно-піщану стяжку з гідроізоляцією в санвузлах і рулонної звукоізоляцією в інших приміщеннях. Стіни залишать без обробки. У віконні прорізи встановлять металопластикові профілі з двокамерними склопакетами. У кожній квартирі передбачені протиударні протипожежні вхідні двері від забудовника.

Комунікації будуть заведені частково. У житло встановлять електрощит, зроблять підвід під одну розетку в коридорі і підведення до електричній плиті на кухні. Магістральні трубопроводи для холодного і гарячого водопостачання заведуть в приміщення кухні та санвузли. Система опалення буде розведена квартирою з установкою сталевих радіаторів. У кожній квартирі встановлять лічильники для обліку електроенергії, холодної води і тепла.

Умови покупки квартир в ЖК “Абрикосовий”

Купити квартиру від забудовника в “Абрикосовому” можна трьома способами: сплативши 100% вартості, в розстрочку і в кредит. У першому випадку інвестор отримає 10%-у знижку від ціни об’єкта.

При оформленні розстрочки потрібно внести половину загальної вартості житла, решту розіб’ють на рівні щомісячні виплати з останнім платежем за місяць до введення будинку в експлуатацію.

Для надання кредиту інвесторам, на спеціальних умовах, “Київміськбуд” співпрацює з трьома фінансовими установами — “Крісталбанком”, “Укргазбанком” і “Глобус Банком”. Мінімальний перший внесок при оформленні іпотеки — від 30%, максимальний термін — 20 років.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$85,254.90
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,997.32