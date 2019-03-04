Огляд нового проекту від "Київміськбуд" - ЖК "Абрикосовий"

ЖК “Абрикосовий” зводиться на перетині вулиць Жулянська і Абрикосова в Голосіївському районі столиці. До станції метро “Теремки” від майбутньої новобудови — не більш 15-ти хвилин пішки.

Технічні характеристики ЖК “Абрикосовий”

Житловий комплекс комфорт-класу буде складатися з трьох будинків по 26 поверхів кожен. Будинки побудують за монолітно-каркасною технологією із стінами з газоблоків. Фасад планують утеплювати мінеральною ватою і обштукатурити за системою “мокрий фасад”. Міжквартирні та міжкімнатні перегородки виконають з цегли і керамзитобетонних блоків.

Розташування та інфраструктура житлового комплексу

Головна перевага локації ЖК “Абрикосовий” — піша доступність до станції метро “Теремки”. В 1,5 км від новобудови — Одеська площа, звідки курсує наземний транспорт в сторону Академмістечка і приміські маршрутні таксі.

На автомобілі виїхати на головну трасу Голосіївського району — проспект Академіка Глушкова можна двома способами: через вулицю Теремківську і Абрикосовою, далі через Чабанівську.

Житловий комплекс зводиться в оточенні будинків приватного сектору, але вся необхідна міська інфраструктура знаходиться в 10-15-ти хвилинах ходьби від комплексу.

Поруч три школи і кілька садочків.

Перші поверхи будинків “Абрикосового” відведені під комерційні приміщення соціально-побутової інфраструктури. У комплексі передбачено гостьовий паркінг.

Квартири та інша нерухомість в ЖК “Абрикосовий”: планування, актуальні ціни від забудовника

Інвесторам доступні до покупки 1-, 2-, і 3-кімнатні квартири площею від 36 до 75 кв. м. На 25-26 поверхах заплановані дворівневі варіанти житла на 2, 3 або 4 кімнати квадратурою 73, 113 і 147 кв. м. Загальна кількість квартир в житловому комплексі — 690, на типовому поверсі — 10.

Варіанти обробки квартир в житловому комплексі від забудовника

Квартири в ЖК “Абрикосовий” будуть здаватися з чорновою обробкою. На підлозі виконають цементно-піщану стяжку з гідроізоляцією в санвузлах і рулонної звукоізоляцією в інших приміщеннях. Стіни залишать без обробки. У віконні прорізи встановлять металопластикові профілі з двокамерними склопакетами. У кожній квартирі передбачені протиударні протипожежні вхідні двері від забудовника.

Комунікації будуть заведені частково. У житло встановлять електрощит, зроблять підвід під одну розетку в коридорі і підведення до електричній плиті на кухні. Магістральні трубопроводи для холодного і гарячого водопостачання заведуть в приміщення кухні та санвузли. Система опалення буде розведена квартирою з установкою сталевих радіаторів. У кожній квартирі встановлять лічильники для обліку електроенергії, холодної води і тепла.

Умови покупки квартир в ЖК “Абрикосовий”

Купити квартиру від забудовника в “Абрикосовому” можна трьома способами: сплативши 100% вартості, в розстрочку і в кредит. У першому випадку інвестор отримає 10%-у знижку від ціни об’єкта.

При оформленні розстрочки потрібно внести половину загальної вартості житла, решту розіб’ють на рівні щомісячні виплати з останнім платежем за місяць до введення будинку в експлуатацію.

Для надання кредиту інвесторам, на спеціальних умовах, “Київміськбуд” співпрацює з трьома фінансовими установами — “Крісталбанком”, “Укргазбанком” і “Глобус Банком”. Мінімальний перший внесок при оформленні іпотеки — від 30%, максимальний термін — 20 років.