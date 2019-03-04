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Обзор нового проекта от “Киевгорстрой” — ЖК “Абрикосовый”

Обзор нового проекта от “Киевгорстрой” — ЖК “Абрикосовый”

Киев  •  УНН

 • 38357 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. “Киевгорстрой” анонсировал старт продаж квартир в новом жилом комплексе “Абрикосовый” в Голосеевском районе столицы. Специализированный портал Domik.ua выяснил все подробности о новом проекте самого крупного застройщика Киева, сообщает УНН.

ЖК “Абрикосовый” возводится на пересечении улиц Жулянская и Абрикосовая в Голосеевском районе столицы. До станции метро “Теремки” от будущей новостройки — не больше 15-ти минут пешком.

Технические характеристики ЖК “Абрикосовый”

Жилой комплекс комфорт-класса будет состоять из трех домов по 26 этажей каждый. Здания построят по монолитно-каркасной технологии со стенами из газоблоков. Фасад планируют утеплять минеральной ватой и оштукатурить по системе “мокрый фасад”. Межквартирные и межкомнатные перегородки выполнят из кирпича и керамзитобетонных блоков.

Расположение и инфраструктура жилого комплекса

Главное преимущество локации ЖК “Абрикосовый” — пешая доступность до станции метро “Теремки”. В 1,5 км от новостройки — Одесская площадь, откуда курсирует наземный транспорт в сторону Академгородка и пригородные маршрутные такси.
На автомобиле выехать на главную трассу Голосеевского района — проспект Академика Глушкова можно двумя способами: через улицу Теремковскую и по Абрикосовой, далее через Чабановскую.

Жилой комплекс возводится в окружении домов частного сектора, но вся необходимая городская инфраструктура находится в 10-15-ти минутах ходьбы от комплекса.

Рядом три школы и несколько садиков.

Первые этажи домов “Абрикосового” отведены под коммерческие помещения социально-бытовой инфраструктуры. В комплексе предусмотрен гостевой паркинг.

Квартиры и другая недвижимость в ЖК “Абрикосовый”: планировки, актуальные цены от застройщика

Инвесторам доступны к покупке 1-, 2-, и 3-комнатные квартиры площадью от 36 до 75 кв. м. На 25-26 этажах запланированы двухуровневые варианты жилья на 2, 3 или 4 комнаты квадратурой 73, 113 и 147 кв. м. Общее количество квартир в жилом комплексе — 690, на типовом этаже — 10.

Варианты отделки квартир в жилом комплексе от застройщика

Квартиры в ЖК “Абрикосовый” будут сдаваться с черновой отделкой. На полу выполнят цементно-песчаную стяжку с гидроизоляцией в санузлах и рулонной звукоизоляцией в остальных помещениях. Стены оставят без отделки. В оконные проемы установят металлопластиковые профили с двухкамерными стеклопакетами. В каждой квартире предусмотрены противоударные противопожарные входные двери от застройщика.

Коммуникации будут заведены частично. В жилье установят электрощит, сделают вывод под одну розетку в коридоре и подвод к электрической плите на кухне. Магистральные трубопроводы для холодного и горячего водоснабжения заведут в помещения кухни и санузла. Система отопления будет разведена по квартире с установкой стальных радиаторов. В каждой квартире установят счетчики для учета электроэнергии, холодной воды и тепла.

Условия покупки квартир в ЖК “Абрикосовый”

Купить квартиру от застройщика в “Абрикосовом” можно тремя способами: оплатив 100% стоимости, в рассрочку и в кредит. В первом случае инвестор получит 10%-ю скидку от цены объекта.

При оформлении рассрочки нужно внести половину общей стоимости жилья, остаток разобьют на равные ежемесячные выплаты с последним платежом за месяц до ввода дома в эксплуатацию.

Для предоставления кредита инвесторам, на специальных условиях, “Киевгорстрой” сотрудничает с тремя финансовыми учреждениями — “Кристалбанком”, “Укргазбанком” и “Глобус Банком”. Минимальный первый взнос при оформлении ипотеки — от 30%, максимальный срок — 20 лет.

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