Офіційний Париж відреагував на введені Україною санкції проти французьких депутатів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Міністерство Європи і закордонної справ Франції відреагувало на введення Україною санкцій проти членів Європарламенту від Франції за незаконне відвідування Криму. Про це пише УНН з посиланням на МЗС Франції.
Цитата
"Ми взяли до відома цю інформацію", - ідеться у повідомленні МЗС.
Контекст
Президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 березня щодо запровадження санкцій проти 26 іноземців та 81 юридичної особи.
Під санкції, за рішенням РНБО, потрапили громадяни Російської Федерації та Франції.
Серед французьких громадян – члени Європарламенту Віржіні Жорон, Жан-Лін Лакапель, Філіп Олів'є, які у липні 2020 року незаконно відвідували тимчасово окупований Росією Крим.