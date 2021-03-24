Официальный Париж отреагировал на введенные Украиной санкции против французских депутатов

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 32485 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 48650 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Министерство Европы и зарубежных дел Франции отреагировало на введение Украиной санкций против членов Европарламента от Франции за незаконное посещение Крыма. Об этом пишет УНН со ссылкой на МИД Франции.

Цитата

"Мы приняли к сведению эту информацию", - говорится в сообщении МИД.

Контекст

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта по введению санкций против 26 иностранцев и 81 юридического лица.

Под санкции по решению СНБО, попали граждане Российской Федерации и Франции.

Среди французских граждан - члены Европарламента Виржини Жорон, Жан-Лин Лакапель, Филипп Оливье, которые в июле 2020 года незаконно посещали временно оккупированный Россией Крым.

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