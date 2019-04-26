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Офіційний курс гривні з початку року зміцнився на 4%

Офіційний курс гривні з початку року зміцнився на 4%

Київ • УНН

 • 7430 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Офіційний курс гривні з початку року зміцнився на 4%. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Національного банку України.

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"Офіційний курс гривні з початку року зміцнився на 4%", - відзначили у регуляторі.

Так, на 1 січня офіційний курс гривні було встановлено на рівні 27,69 грн/долар. 

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На 26 квітня офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,61 грн/долар.

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