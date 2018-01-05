Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28 грн/дол
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 28 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 5 січня встановлені на такому рівні:
28,013366 грн за долар;
33,798126 грн за євро;
0,486340 грн за російський рубль;
37,931524 грн за фунт стерлінг.
Порівняно з 4 січня, готівковий курс усіх валют у порівнянні з гривнею збільшився.