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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 21843 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28 грн/дол

Київ • УНН

 • 9195 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 28 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28 грн/дол

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 5 січня встановлені на такому рівні:

28,013366 грн за долар;

33,798126 грн за євро;

0,486340 грн за російський рубль;

37,931524 грн за фунт стерлінг.

Порівняно з 4 січня, готівковий курс усіх валют у порівнянні з гривнею збільшився.

Українські Національні Новини

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