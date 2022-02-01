Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,45 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,45 грн/долар, інформує УНН із посиланням на дані Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
28.455500 грн за долар;
31.746400 грн за євро;
0.366590 грн за російський рубль;
38.183000 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 31 січня курс всіх валют впав:
-0.328 грн за долар;
-0.283 грн за євро;
-0.005 грн за російський рубль;
-0.320 грн за фунт стерлінгів.