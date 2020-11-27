Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,44 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28.442800 грн за долар;

33.845500 грн за євро;

0.375940 грн за російський рубль;

37.971100 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 26 листопада курс всіх зазначених валют виріс.