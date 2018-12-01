Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,39 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. На 1 грудня 2018 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,39 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 1 грудня встановлені на такому рівні:
28.390932 грн за долар;
32.328754 грн за євро;
0.426070 грн за російський рубль;
36.269428 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 30 листопада курс усіх валют залишився незмінним.