Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,37 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Станом на 29 грудня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,37 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
28.366800 грн за долар;
34.645800 грн за євро;
0.384440 грн за російський рубль;
38.320700 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 28 грудня курс всіх валют зріс, коли фунта - впав.