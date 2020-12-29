Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,37 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28.366800 грн за долар;

34.645800 грн за євро;

0.384440 грн за російський рубль;

38.320700 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 28 грудня курс всіх валют зріс, коли фунта - впав.