Официальный курс гривны установлен на уровне 28,37 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. По состоянию на 29 декабря 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,37 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
28.366800 грн за доллар;
34.645800 грн за евро;
0.384440 грн за российский рубль;
38.320700 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 28 декабря курс всех валют вырос, когда фунта - упал.