Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,30 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28.3038 грн за долар;

34.4047 грн за євро;

0.37816 грн за російський рубль;

38.0913 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 4 грудня курс зазначених валют не змінився.