Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,15 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,15 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 3 листопада встановлені на такому рівні:
28.157863 грн за долар;
32.080253 грн за євро;
0.428900 грн за російський рубль;
36.383307 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 2 листопада курс усіх валют залишився незмінним.