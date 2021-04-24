Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,1 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28.064200 грн за долар;

33.810300 грн за євро;

0.370810 грн за російський рубль;

38.925000 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 23 квітня курс усіх валют не змінився.