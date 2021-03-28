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Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,96 грн/долар

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Станом на 28 березня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,96 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.969800 грн за долар;

33.033700 грн за євро;

0.366840 грн за російський рубль;

38.378800 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 27 березня курс усіх валют не змінився.

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