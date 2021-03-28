Официальный курс гривны установлен на уровне 27,96 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. По состоянию на 28 марта 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,96 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.969800 грн за доллар;
33.033700 грн за евро;
0.366840 грн за российский рубль;
38.378800 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 27 марта курс всех валют не изменился.