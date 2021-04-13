Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,93 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.933500 грн за долар;

33.275800 грн за євро;

0.361280 грн за російський рубль;

38.422500 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 12 квітня курс долара, євро та фунта стерлінгів зріс, рубля - не змінився.